Dune: Parte 2: la Chani di Zendaya sarà molto diversa dai libri, siete avvisati

Oltre ad aver discusso la durata di Dune: Parte 2, in questi giorni il regista Denis Villeneuve ha offerto anche qualche indizio in più in merito al ruolo che avrà Zendaya nei panni di Chani nella sua versione cinematografica della saga di Dune.

In particolare, parlando con Entertainment Weekly, il regista canadese si è concentrato sul ruolo che avrà la Chani di Zendaya in Dune: Parte 2: avendo già visto il film chi scrive può confermare che le promesse sul fatto che la star di Spider-Man e Euphoria avrebbe giocato una parte significativa in Dune: Parte 2 dopo il breve cameo del primo capitolo sono state ampiamente rispettate, dato che Chani è fondamentalmente la co-protagonista del nuovo episodio, ma ecco che cosa ha detto il regista a questo proposito:

"Quando Frank Herbert ha scritto Dune è rimasto deluso da come la gente percepiva Paul. Nella sua mente, Dune doveva essere un ammonimento, un avvertimento contro le figure carismatiche, i leader politici e i cosiddetti messia. Sentiva che i lettori percepivano Paul come un eroe, quando invece voleva fare il contrario. Quindi, per correggere questa interpretazione sbagliata da parte del pubblico, scrisse Dune Messia, una sorta di epilogo che rende molto chiaro che questa storia non è una vittoria, ma una tragedia. Lo dico con grande umiltà, ma spero che il mio adattamento sia più vicino alle intenzioni originali di Frank Herbert di quanto mai fatto prima. Principalmente, ho usato il personaggio di Chani per sottolineare questa idea. L'ho usata per portare una prospettiva diversa alla storia."

Zendaya ha aggiunto: "Una cosa che ho davvero apprezzato di ciò che Denis ha fatto con Chani è che ha dato a questo personaggio le sue convinzioni personali e una caratterizzazione del tutto nuova. Nel libro, lei accetta immediatamente il fatto che Paul sia il messia e non mette mai in dubbio questa convinzione, ma nel film non sarà così".

Dune 2 uscirà il 28 febbraio prossimo. In attesa di novità sul futuro della saga, che nei piani di Denis Villeneuve si concluderà in Dune: Parte 3, adattamento del romanzo Dune: Messia, rivivetene il passato con il nostro speciale dedicato a Dune di Alejandro Jodorowsky, il più famoso film mai fatto.