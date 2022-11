Dune 2, Chalamet 'tradito' da una foto social: il set è lo stesso di Indiana Jones!

Nonostante la Warner Bros. abbia da poco annunciato l' anticipo dell'uscita della seconda parte di Dune, la pellicola diretta dal canadese Denis Villeneuve è ancora nel pieno delle riprese e pare che, con una recente foto social, sia stata rivelata una delle location più importanti del film!

Quando ti chiami Timothée Chalamet gestire un profilo social può risultare alquanto complicato ed il rischio di commettere qualche imprudenza è molto alto. Nella trappola social ci è infatti cascato anche il pupillo di Luca Guadagnino e protagonista di Dune, recentemente impegnato nelle riprese della seconda parte del film in uscita il prossimo anno.

Un selfie in Giordania, a Petra, potrebbe aver rivelato una delle location più importanti della pellicola: Sietch Tabr, luogo della roccaforte Fremen. La foto, datata 8 novembre 2022, mostra un incappucciato Chalamet in posa davanti alla città nabatea, resa cinematograficamente iconica già da Indiana Jones e L'ultima Crociata del 1989 di Steven Spielberg. Il fatto che le riprese si siano spostate in Giordania non è un fatto di per sé sorprendente, soprattutto se già per la prima parte di Dune sono state scelte le stesse ambientazioni. Riportare la produzione lì appare una scelta più che sensata, utile ad offrire una maggiore coerenza al prodotto.

Andando per esclusione e tenendo conto dei luoghi già mostrati nel primo film, appare molto probabile che la foto mostri proprio Sietch Tabr, luogo in cui Paul e Jessica vivono per due anni, prima di radunare le forze dei Fremen e attaccare gli Harkonnen!



Non solo Giordania, questa estate alcune scene di Dune 2 sono state girate anche in Italia!