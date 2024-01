'Dune 2 è un capolavoro': le primissime reazioni esaltano lo sci-fi di Denis Villeneuve

A pochi giorni dal nuovo spot di Dune: Parte 2, a quanto pare l'attesissimo film di Denis Villeneuve è stato protagonista in queste ore di una proiezione speciale dedicata agli esercenti, che hanno potuto condividere le loro reazioni.

Dato che per Dune 2 non ci saranno proiezioni per la stampa ancora per qualche settimana, al momento i fan possono basarsi sulla reazione di Empire City, che dopo la proiezione anticipata ha definito Dune: Parte 2 un capolavoro: "Ora ho visto Dune: Parte II", si legge sul social network X. "Posso dire senza riserve che è INCREDIBILE, un vero capolavoro di fantascienza moderna da parte di Denis Villeneuve." Inoltre, l'account ha anticipato che 'se vi siete addormentati durante la prima parte, qui le cose cambieranno'.

Ricordiamo che, secondo quanto dichiarato da Denis Villeneuve, Dune: Parte 2 non dovrebbe essere considerato come un sequel: “Questo dettaglio è importante: non è un sequel, è una seconda parte. C’è una differenza”, aveva detto il regista canadese a Vanity Fair qualche mese fa. “Volevo che il film iniziasse proprio dove avevamo lasciato i personaggi alla fine della prima parte. Non c'è un salto temporale. Volevo una continuità drammatica con la prima parte”.

Dune: Parte 2 uscirà il 29 febbraio in Italia. Per altri contenuti scoprite le prime proiezioni al box office per Dune 2.