'Dune 2 è un capolavoro della fantascienza': le prime recensioni esaltano il film Warner

Dune: Parte 2 non è stato girato in Francia, ma dato che Warner Bros ha scelto Parigi per la premiere mondiale del film, le prime reazioni della stampa riguardo al nuovo film di Denis Villeneuve parlano francese.

E non potrebbero essere più entusiastiche, nonostante la rinomata esigenza della critica cinematografica parigina: in queste ore, infatti, i social sono stati inondati delle prime reazioni 'a caldo' dei giornalisti francesi che hanno partecipato alla premiere del film Warner Bros, e praticamente tutte hanno elogiato la nuova epopea tratta dal romanzo di Frank Herbert definendola un capolavoro della fantascienza moderna.

Alcuni si sono detti "grati di essere vivi per vedere tutto ciò", promuovendo il film su tutta la linea: "Questa sera ho avuto la possibilità di assistere alla première di 'Dune Part II' e non vi mentirò, sono semplicemente sbalordito: un film come questo è difficile da descrivere", mentre qualcun altro ha preferito esternare una reazione più sobria dichiarando che "Dune: Parte 2 è impressionante quanto la Parte 1, se non di più". Infine c'è chi ha fatto l'ironico, augurando "buona fortuna" a tutti i film di fantascienza in uscita nel "prossimo decennio" visto che l'asticella fissata da Denis Villeneuve ora è così alta con Dune: Parte 2 che in pochi riusciranno a raggiungerla.

Dune: Parte 2 uscirà in Italia il 28 febbraio: per altri contenuti scoprite perché il pubblico non vedrà mai la scene cancellate di Dune 2, nonostante la durata iniziale del film fosse di quasi 4 ore.