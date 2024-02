Dune: Parte 2 al box office: quanto è costato il budget e quanto incasserà il film?

Dune 2 è pronto ad uscire al cinema in tutto il mondo, ma quanto è costato il nuovo film di Denis Villeneuve e quanto incasserà al box office secondo le ultime proiezioni?

É presto detto: in un nuovo rapporto di Variety, infatti, viene indicato che il budget di produzione di Dune 2 è stato di 190 milioni, molto di più rispetto a quanto riportato l'anno scorso quando il budget venne accostato alla cifra di 120 milioni e paradossalmente meno di Killers of the flower moon o dello sfortunato Il gladiatore 2: tuttavia, in questo caso, l'approccio 'realistico' di Denis Villeneuve ha fatto decisamente fruttare quei 190 milioni, dato che possiamo assicurarvi che sullo schermo il budget di Dune 2 vi sembrerà molto più alto. Su questo aspetto la stampa mondiale è pressoché unanime, con Dune 2 che è diventato il miglior film di Denis Villeneuve per media voti, e per distacco rispetto al secondo classificato Arrival.

Sempre dal punto di vista economica, Dune 2 ha già venduto più pre-vendite di tutti i film del regista canadese, superando i risultati di Blade Runner 2049 e del primo capitolo del nuovo adattamento del romanzo di Frank Herbert: si prospetta per il film un esordio da 75-80 milioni di dollari nei soli Stati Uniti.

Dune 2 uscirà il 28 febbraio prossimo, distribuito da Warner Bros.