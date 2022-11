Dune 2, Barry Keoghan sul ruolo di Feyd-Rautha: 'Certe volte non fa per te'

Un anno fa si era diffuso il rumor che la star di Eternals, Barry Keoghan, sarebbe stata in lizza per il ruolo di Feyd-Rautha nell'adattamento cinematografico della seconda parte di Dune diretto da Denis Villeneuve. In un recente articolo apparso sul New York Times, proprio Keoghan ha accennato al fatto di aver perso quell'occasione.

Come sappiamo la parte di Feyd-Rautha è andata a Austin Butler, che quest'anno ha bucato lo schermo con l'interpretazione di Elvis nell'omonimo biopic firmato da Buz Luhrmann. Tuttavia, avrebbe potuto esserci Barry Keoghan, che negli ultimi 12 mesi abbiamo visto sia nel film Marvel Studios Eternals che nel The Batman di Matt Reeves nientemeno che nei panni di Joker (e pensare che aveva sostenuto il provino per l'Enigmista!).

Keoghan ha provato a riflettere sui suoi sentimenti riguardo le voci sul suo essere stato collegato al ruolo di Feyd-Rautha. Sebbene sia stato piuttosto ambiguo sul motivo per cui il ruolo non gli è stato affidato, Keoghan è rimasto comunque un grande appassionato dell'opera di Herbert e ha accettato semplicemente che alcune cose non vadano per il verso giusto nella carriera di un attore.

"Ah, sì, mi è piaciuta molto tutta quella storia. Sono un grande fan di Dune e sarebbe stato bello farne parte. Sono anche un grande fan di Timothée [Chalamet, la star del franchise nel ruolo di Paul Atreides]. Ma non faceva per me. A volte bisogna accettarlo. A volte non fa per te".

Recentemente, Keoghan è diventato papà. Tramite un post su Instagram che ritraeva l'attore insieme alla sua compagna Alyson Sandro, i due avevano confermato i rumor che erano già in circolazione lo scorso marzo, nel giorno della festa del papà. Il mese scorso, la coppia è tornata sui social per condividere le prime immagini del neonato.

L'attore ha preso parte ad altre numerose pellicole, come ad esempio Il sacrificio del cervo sacro di Yorgos Lanthimos (2017), Dunkirk di Christopher Nolan (2017), American Animals di Bart Layton (2018) e Sir Gawain e il Cavaliere Verde di David Lowery (2021). Prossimamente sarà protagonista in Gli spiriti dell'isola, diretto da Martin McDonagh.