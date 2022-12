Dune - Parte 2, Austin Butler: 'Per prepararmi sono stato addestrato da un Navy Seal'

Per Austin Butler il 2021 è stato un anno decisamente importante: il successo dell'Elvis di Baz Luhrmann ha lanciato definitivamente la carriera dell'attore, che il prossimo anno tornerà sul grande schermo con l'attesissimo Dune - Parte 2 di Denis Villeneuve. Ma com'è stato prepararsi al ruolo di Feyd-Rautha Harkonnen?

A spiegarlo, dopo aver elogiato l'amico e collega Timothée Chalamet, è stato proprio Austin Butler, che ha rivelato di esser stato addestrato nientemeno che da un membro della marina statunitense: "Per Dune c'erano due sfide differenti: c'erano alcuni dettagli sul fisico [su cui lavorare] dopo il primo colloquio con Denis. Ho lavorato con questo Navy Seal che mi ha allenato per mesi per far sì che il mio fisico non solo diventasse imponente, ma fosse anche in grado di fare tutto ciò che gli sarebbe stato richiesto" sono state le parole di Butler.

L'attore ha quindi proseguito: "La cosa interessante è stata farlo nel mezzo del press tour di Elvis. Mi sono allenato fino al Festival di Cannes, e allora dovevo fare le conferenze stampa di giorno e allenarmi di notte. È stata una cosa che ho dovuto gestire durante il periodo di Elvis. Ma amo vivere questi altri mondi, mi piace lasciare che mi consumino".

Vedremo se tutti questi sforzi saranno valsi la pena: e voi, cosa vi aspettate dal Feyd-Rautha di Austin Butler? Diteci la vostra nei commenti! Recentemente, intanto, Timothée Chalamet ha confermato la fine delle riprese di Dune - Parte 2.