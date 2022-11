Dune - Parte 2, Austin Butler:'Mi sento davvero onorato'

Austin Butler sarà una delle new entry di Dune - Parte 2, nel ruolo di Feyd-Rautha, nipote prediletto del Barone di Harkonnen. Nei libri il personaggio è uno dei profili principali all'interno della narrazione, e nel corso di una recente intervista Butler ha parlato dell'emozione provata nell'entrare nel franchise.

"Ho amato moltissimo il primo film. Un capolavoro del cinema. Per questo motivo, l'idea di poter entrare a far parte di questo mondo è incredibilmente emozionante. E Denis è uno dei miei filmmaker preferiti e una persona straordinaria. È così gentile, e personalmente sono un fan di tutti gli attori che partecipano al film. Mi sento davvero onorato, è quasi surreale. Mi sento come un ragazzino che si ritrova nel suo film preferito, come se stessi camminando sul set di un film che adoravo da ragazzino. Come se stessi calcando il set di Indiana Jones, uno di quei film che ti colpiscono da ragazzino" ha dichiarato l'attore, protagonista di Elvis, l'ultimo film di Baz Luhrmann.



Dune - Parte 2 vede Paul Atreides (Timothée Chalamet) radunarsi dietro Chani e i Fremen mentre trama vendetta contro coloro che hanno distrutto la sua famiglia. Dovrà fare di tutto per prevenire un terribile futuro che soltanto lui può prevedere.

Nel ricco cast del secondo capitolo di Dune troviamo Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Stephen McKinley Henderson, Zendaya, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Florence Pugh, Austin Butler, Christopher Walken e Léa Seydoux.



Recuperate su Everyeye la recensione di Dune - Parte 1, primo capitolo del franchise.