Dune 2, Austin Butler: 'Io ispirato da Joker di Heath Ledger e dai villain di Gary Oldman'

L'attore candidato all'Oscar per Elvis Austin Butler ha rivelato le due star che lo hanno ispirato mentre si preparava per il suo ruolo in Dune: Parte 2, nel quale interpreta lo psicotico villain Feyd-Rautha Harkonnen.

La star (che ha già diversi progetti in cantiere dopo Dune 2) ha dichiarato a NME che, per prepararsi al ruolo nel film di Denis Villeneuve, ha esaminato l’ampio roster di villain interpretati da Gary Oldman nell'arco della sua carriera, citando film come Il quinto elemento, Leon e True Romance, il cult di Tony Scott scritto da Quentin Tarantino: "Mi sono sempre ispirato a Gary Oldman in passato, e per Dune ho continuato questa tradizione andandomi a riguardare i suoi molti ruoli da cattivo", ha detto Austin Butler. "Ho rivisto Leon, o True Romance, ma anche Il quinto elemento." Curiosamente, però, Gary Oldman non è la sola star del franchise di Batman ad aver influenzato Austin Butler durante la preparazione per Feyd-Rautha: "E inoltre sul set abbiamo parlato molto di Heath Ledger e del suo Joker, della densità di quell'interpretazione. Non si tratta di cose specifiche, ma di un’ispirazione più generale, dell'aura che trasmetteva”.

Riguardo il suo aspetto irriconoscibile e inquietante, senza sopracciglia, con i denti neri e la testa calva, l'attore - considerato un sex symbol - ha aggiunto: "Per certi versi è stato liberatorio, è stato così bello non avere i capelli! Soprattutto dopo Elvis, dove i capelli erano tutto”.

Per altri contenuti scoprite tutto quello che sappiamo su Dune 3.