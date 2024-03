Dune 2, Austin Butler ha improvvisato una delle scene più inquietanti del film

Dopo avervi parlato del dietro le quinte della scena del Verme delle Sabbia, torniamo ad analizzare la realizzazione di Dune: Parte 2 intercettando nuove dichiarazioni di Austin Butler, interprete di Feyd-Rautha nel nuovo film di Denis Villeneuve.

Durante un'intervista con Access Hollywood, infatti, la star candidata all'Oscar come miglior attore protagonista per la sua interpretazione di Elvis ha confermato di aver improvvisato l'inquietante bacio che Feyd-Rautha dà al Barone Harkonnen, interpretato da Stellan Skarsgard: quel gesto infatti a quanto pare non era stato inserito nella sceneggiatura, e non è neppure presente nel libro originale di Frank Herbert, ma Austin Butler lo ha concepito durante la realizzazione della scena.

“Il bacio con Stellan Skarsgård? O si, l'ho improvvisato lì per lì" ha detto Butler quando gli è stato chiesto se il momento fosse stato pensato da Denis Villeneuve o fosse stato aggiunto in un secondo momento. “So che Stellan è pronto a tutto, perché è un attore meraviglioso. In questo lavoro la sua performance è sempre subordinata all'influenza della persona che sta recitando insieme a te in quel momento, e sapevo che Stellan avrebbe apprezzato questo tipo di improvvisazioni”. Nella scena, una cerimonia organizzata dal leader degli Harkonnen per nominare ufficialmente suo nipote come suo successore, il Barone dà un leggero bacio sulle labbra di Feyd, al quale però il guerriero psicotico risponde afferrando lo zio per il collo e baciandolo in modo molto più aggressivo, quasi violento.

Per altri contenuti, sapete che Timothée Chalamet vorrebbe Austin Butler di nuovo nei panni di Elvis per il suo film su Bob Dylan?