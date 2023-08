Dune 2, Austin Butler fa colpo sulla troupe: 'Davvero una persona meravigliosa'

Cresce sempre di più l’attesa per Dune - Parte 2 di Denis Villeneuve e per vedere in azione il cast stellare del film adattato dai romanzi di Frank Herbert. In questo senso, arrivano parole al miele nei confronti dell’interprete del villain, Austin Butler, elogiato tanto per il suo lavoro quanto per l’atteggiamento quando non in scena.

Mentre pare sempre più probabile un rinvio di Dune - Parte 2, l’attore Stephen McKinley Henderson durante il This Is Purdue Podcast ha elogiato il comportamento del collega: “Austin ha interpretato un personaggio con cui il mio non andava per niente d’accordo, e sul set era piuttosto agghiacciante, e io gli restituivo gli sguardi. Ma quando davano lo stop lui arrivava e diceva: ‘Signor Henderson, sta bene? Posso aiutarla? Ha bisogno di qualcosa?’ Ed era così gentile. E poi tornavamo a girare e lui tornava rude. Quindi ho apprezzato molto Austin, davvero una persona meravigliosa".

Dune - Parte 2 riprenderà il viaggio di Paul Atreides nella sua ricerca di vendetta contro i cospiratori che hanno sterminato la sua famiglia e vedrà tornare in azione tra gli altri Timothée Chalamet, Zendaya. Rebecca Ferguson e Josh Brolin, con in più i nuovi arrivi di Florence Pugh e Christopher Walken.

In attesa di capire se il film di Villeneuve sarà posticipato e di poterlo finalmente vedere al cinema in tutta la sua maestosa ed eterea bellezza stilistica, vi lasciamo alla notizia che Dune - Parte 2 probabilmente durerà più di tre ore.