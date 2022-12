Dune 2, Austin Butler sul collega Timothée Chalamet: ''Come un fratello''

Dopo aver confessato di essersi sentito onorato di entrare a far parte di Dune 2, Austin Butler ha raccontato qualcosa in più sul progetto, sul set e sui colleghi. Tra i vari, uno su tutti sembra essere diventato più di un fratello per lui.

L'attore Austin Butler, che ha ricevuto il ruolo in Dune 2 senza provino, ha rivelato di essersi particolarmente legato al collega Timothée Chalamet in modo intenso ed immediato. Se nella pellicola le due giovani star vestiranno ruoli opposti e da antagonisti, nella vita reale pare che tra loro non ci sia altro che affetto, rispetto e ammirazione.

Butler, che in Dune 2 sarà Feyd-Rautha - il nipote prediletto del Barone Harkonnen, che nei libri è descritto come più astuto del suo brutale fratello Rabban, interpretato da Dave Bautista - in una recente intervista ha raccontato della sua collaborazione ed amicizia con Timothée Chalamet: ''Abbiamo legato immediatamente, lo stimo davvero molto e sono un grande fan del suo lavoro'' ed ha poi continuato: ''Quando ci siamo trovati sul set, non c'erano molte persone della nostra età e questo ci ha spinti a trovarci sempre di più. Ora lo sento come un fratello. È fantastico, mi sono davvero divertito con lui!''.

