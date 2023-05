Dune - Parte 2, Austin Butler calvo: la reazione di Baz Luhrmann:'È stato coraggioso'

Ci stiamo avvicinando al secondo capitolo del dittico Dune, diretto da Denis Villeneuve, dopo l'uscita del primo film nel 2020. Tra i protagonisti del seguito anche Austin Butler nei panni di Feyd-Rautha Harkonnen. Grazie alla clip mostrata al CinemaCon e alle foto di Vanity Fair, è stato mostrato il look della star di Elvis.

Un look decisamente diverso rispetto a quello mostrato in Elvis di Baz Luhrmann. Nel suo nuovo ruolo in Dune - Parte 2, Austin Butler sfoggerà una testa calva. Le immagini hanno prevedibilmente suscitato diverse reazioni e non è mancato nemmeno il commento di Baz Luhrmann, presente ieri sera al Met Gala 2023.



"Potrebbe aver scattato prima qualche foto per me di lui calvo. Ma ho visto soltanto quello da dietro, e ho pensato fosse 'spaventoso'. E ho anche pensato 'È stato coraggioso da parte sua abbracciare un personaggio così radicalmente diverso da Elvis. È una purificazione del palato creativo" ha dichiarato Luhrmann.



La seconda parte di Dune esplorerà "il mitico viaggio di Paul Atreides (Timothée Chalamet) mentre si unisce a Chani (Zendaya) e ai Fremen sul sentiero di guerra per vendicarsi dei cospiratori che hanno distrutto la sua famiglia. Di fronte ad una scelta fra l'amore della sua vita e il destino dell'universo conosciuto, [Paul] si sforza di prevenire un futuro terribile che soltanto lui può prevedere".



Scoprite su Everyeye le prime foto ufficiali di Dune - Parte 2, con protagonista Timothée Chalamet.