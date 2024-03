Dune: Parte 2, gli attori famosi e i personaggi tagliati dal film: chi sono?

Il fenomenale cast di Dune: Parte 2 include probabilmente tutti i maggiori attori hollywoodiani che possono venirvi in mente, ma ce ne sono due che pur avendo preso parte alla produzione del film di Denis Villeneuve alla fine sono stati totalmente rimossi dalla versione uscita nelle sale.

Come forse saprete, infatti, la versione originale di Dune: Parte 2 durava 4 ore, ma il regista canadese ha personalmente rimosso oltre un'ora di scene che riteneva superflue: tra queste, evidentemente, c'è la presenza di almeno una new entry illustre del cast di Dune 2, oltre al ritorno di un personaggio del primo episodio.

La new entry di cui stiamo parlando è Tim Blake Nelson (famoso attore di Watchmen di HBO e dei film dei fratelli Coen che rivedremo prossimamente in Captain America: New World Order dei Marvel Studios), che si è unito al cast del film Warner Bros durante le riprese in un ruolo mai rilevato che, però, alla fine è stato rimosso dal montaggio definitivo. L'attore ha sicuramente girato delle scene sul set di Denis Villeneuve, ma di lui non c'è traccia nel film finito e al momento della stesura di questo articolo il regista non ha svelato alcun dettaglio sul suo personaggio, né sul perché sia stato tagliato.

Inoltre, come vi avevamo già anticipato nello speciale dedicato alle differenze tra Dune: Parte 2 e il romanzo di Frank Herbert, anche il personaggio di Thufir Hawat (interpretato da Stephen McKinley Henderson nel primo episodio del 2021) è stato rimosso dal film, sebbene nel libro Thufir giochi un ruolo importante nella seconda parte della storia. Da notare infine che nel film è assente anche un personaggio Fremen secondario, vale a dire Harah, la moglie di Jamis (Babs Olusanmokun), il guerriero Fremen che Paul Atreides ha ucciso nel duello finale del primo capitolo e che continua a 'vedere' tramite le sue visioni nel secondo: nel romanzo di Dune, l'usanza dei Fremen richiede che Harah diventi la moglie o la serva di Paul per un anno - e il protagonista sceglie per la seconda opzione.

