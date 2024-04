Dune: Parte 2 arriva in home-video, annunciata la data d'uscita vod e bluray

Mentre Dune: Parte 2 continua ad incassare al box office in tutto il mondo, la run nelle sale del film di Denis Villeneuve sta per terminare dato che ad oltre un mese dall'uscita al cinema Warner Bros ha annunciato la data d'uscita vod e bluray.

Come anticipato dalle precedenti indiscrezioni sull'uscita home-video di Dune 2, il nuovo adattamento del romanzo di Frank Herbert con Timothée Chalamet e Zendaya negli Stati Uniti arriverà in digitale il 16 aprile ($29,99 per l'acquisto, $24,99 per il noleggio di 48 ore) e in home-video fisico in versione 4K UHD, Blu-ray e DVD dal 14 maggio (per $29,99, $24,99 e $19,99, rispettivamente): una data d'uscita per il mercato italiano sarà comunicata prossimamente, quindi rimanete sintonizzati per tutte le prossime novità.

Il sequel, che comprende nel cast anche Austin Butler, Florence Pugh, Zendaya , Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Léa Seydoux e Charlotte Rampling, ha incassato più di 660 milioni di dollari al botteghino mondiale ed è stato salutato all'unanimità come uno dei più grandi film di fantascienza mai fatti, già possibile aspirante alle nomination degli Oscar 2025: sicuramente i fan non vedono l'ora di potersi assicurare una copia home-video, quindi questo aggiornamento ufficialmente farà la gioia di molti.

Per altri contenuti vi ricordiamo che Dune 3 è attualmente in lavorazione, e sarà un adattamento del romanzo Dune Messia.

