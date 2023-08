Dune 2 si arrende agli scioperi: Warner Bros rinvia il film di Denis Villeneuve al 2024

Già dalla fine di luglio si temeva un possibile rinvio di Dune: Parte 2 a causa degli scioperi attualmente in corso a Hollywood, e alla fine è successo davvero.

Come riportato da Variety, infatti, Warner Bros ha ufficialmente rinviato Dune: Parte 2 dal 3 novembre 2023 al 15 marzo 2024: questa mossa è la conseguenza del tira e molla negli scioperi del sindacato di sceneggiatori WGA e attori SAG che stanno mettendo in scacco l'intera industria cinematografica di Hollywood e, finché non sarà trovata una soluzione, impedirà agli attori di promuovere i film in uscita; nel caso specifico di Dune: Parte Due, Warner Bros non ha voluto rinunciare alla spinta promozionale attesa dall'imponente cast, i cui membri all-star con gli scioperi in corso non avrebbero potuto parlare del film in nessun modo, neppure tramite post sui social.

La nuova data d'uscita di Dune: Parte Due dunque rinvia l'appuntamento con il prossimo capitolo della saga diretta da Denis Villeneuve di circa quattro mesi dopo rispetto all'appuntamento originale. La paura dei fan ovviamente è che, a seconda di quanto dureranno ancora gli scioperi, questa nuova data del 15 marzo prossimo possa cambiare nuovamente: continueremo a monitorare la situazione per voi, dunque rimanete sintonizzati.

