Dune 2, Anya Taylor-Joy criticata per l'abito alla premiere: 'Promuove magrezza eccessiva'

Dune 2 di certo sarà una di quelle pellicole che lasceranno un segno indelebile nel corso del 2024, sia in coloro che scopriranno di amare alla follia l'ultima creatura di Dennis Villenueve, sia per quelli che invece si imporranno come ferrei e duri detrattori dell'opera sci-fi. In tutto questo, la voglia di tornare su Arrakis è tanta.

Ma, mentre il vostro desiderio può essere attenuato leggendo la nostra recensione di Dune - Parte due, lo stesso non si può dire per la povera Anya Taylor-Joy, la quale di certo vorrebbe che la gente smettesse di parlare di una certa cosa.

Stiamo parlando della polemica scatenatasi a causa dell'outfit dell'attrice durante la premiére di Dune 2, a New York, il quale è stato ritenuto eccessivo e come sorta di "promotore di cattiva alimentazione".

Ciò è derivato dal fatto che la star si è presentata con questo corsetto, il quale le ha visibilmente strinto la vita fino all'inverosimile. Questo ha portato molti sui social ad inveire contro la giovane, mentre altri si sono invece sentiti di schierarsi dalla parte della loro beniamina.

Sicuramente non si tratta di una situazione facile per la star, ma siamo certi che il tutto si attenuerà nel giro di poco tempo. Voi che ne pensate?