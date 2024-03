Dune 2, anteprime come Barbie e Oppenheimer: super-partenza al box office USA

Dopo la buonissima partenza di Dune: Parte 2 al box office italiano, da oggi 1 marzo il film di Denis Villeneuve aprirà anche in Nord-America, con ottimi risultati già ottenuti grazie alle anteprime del giovedì.

Come segnalato da Deadline, infatti, Dune: Parte 2 è partito alla grande con oltre 10 milioni di dollari in anteprime in Nord-America, secondo le stime del settore pubblicate in queste ore: di questi 10 milioni, circa 2 milioni di dollari provengono dagli eventi fan organizzati dal circuito IMAX che hanno avuto luogo il 25 febbraio. Questa cifra, comunque, è il miglior risultato per un'anteprima dai tempi di Oppenheimer e Barbie, ovvero giovedì 20 luglio, quando i con Margot Robbie e Cillian Murphy avevano incassato rispettivamente 22,3 milioni di dollari e 10,5 milioni di dollari.

I numeri di Dune saranno ricontati nelle prossime ore, ma si pensa che saranno superiori a quelli delle anteprime di Five Nights at Freddy's, che nonostante il lancio in contemporanea al cinema e in streaming su Peacock aveva ottenuto 10,3 milioni di dollari nelle anteprime del giovedì: l'horror Universal aveva chiuso poi il suo primo week-end con 80 milioni di dollari, mentre Oppenheimer con 82,4 milioni di dollari. Inoltre, Dune 2 ha doppiato le anteprime di Dune del 2021, che aveva iniziato con 5,1 milioni di dollari.

