Dune: Parte 2 sfida Avatar: andate al cinema, non crederete ai vostri occhi

Sta per arrivare nelle sale cinematografiche italiane Dune: Parte 2, il nuovo attesissimo film di Denis Villeneuve, sequel del kolossal pluripremiato agli Oscar uscito nel 2021: lo abbiamo visto in anteprima, ecco cosa dovete sapere.

Il nuovo film di Denis Villeneuve, adattamento della seconda parte dell'epico romanzo originale di Frank Herbert, come promesso riprende pochi istanti dopo il finale del primo capitolo, costruendosi sugli eventi narrati in precedenza non solo a livello narrativo: il sequel è infatti letteralmente appoggiato sulle fondamenta del predecessore, e riesce ad ampliarne il mondo e la compiutezza dei personaggi al punto da far sembrare Dune: Parte 1 un misero prologo.

Allargando il punto di vista oltre Paul Atreides, eppure rimanendo stretto su di lui per raccontarne l'evoluzione da ragazzo a uomo e da uomo a Messia (chi ha letto il nostro speciale dedicato ai prossimi film di Denis Villeneuve capirà il riferimento) Dune: Parte 2 sfida Avatar di James Cameron proponendosi come alternativa materica, realistica e vera ai mondi digitali di Pandora e dei Na'vi: del resto anche l’opera di Denis Villeneuve (canadese come Cameron) propone un cinema sull’imparare a vedere con nuovi sguardi, sulla forza che le immagini hanno di influenzare chi le guarda quando vengono guardate, e su come ciò che si vede può segnare i destini delle persone e dei popoli, dei pianeti e degli amori, ma lo fa portando concretezza a quelle immagini, costruendo il suo mondo a partire dal nostro, scegliendo la strada opposta ai blue-screen e al motion capture di Avatar.



Come La via dell'acqua siamo di nuovo di fronte ad un'opera mastodontica, ma se Cameron ci aveva mostrato il futuro del digitale Villeneuve guarda al passato e al cinema 'dal vero', e raramente la fantascienza è stata così concreta e tangibile. Per maggiori approfondimenti recuperate la nostra recensione di Dune: Parte 2.