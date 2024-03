Dune 2 affondato da Neil de Grasse Tyson: 'La fisica dei Vermi delle Sabbie non ha senso'

Dune 2 colpisce per il suo approccio realistico al genere della fantascienza e al modo di concepirne le immagini, quanto mai tangibili e concrete, eppure il noto fisico Neil de Grasse Tyson ha criticato un aspetto del film di Denis Villeneuve.

In particolare, nel corso di una recente intervista andata in onda durante l'ultima puntata del The Late Night Show con Stephen Colbert, il noto fisico ha criticato la fisica dei Vermi delle Sabbie di Dune: Parte seconda, evidenziando una grossa discrepanza tra la rappresentazione che ne viene fatta nel film e le leggi della natura.

Parlando della famosa scena della cavalcata del Verme della Sabbia Shai-Hulud, un rito di passaggio fondamentale per l'evoluzione del protagonista Paul Atreides, Neil de Grasse Tyson ha espresso tutto il suo scetticismo riguardo a come una cosa del genere sia possibile nella realtà, sottolineando la totale assenza del caratteristico movimento arricciato che si può vedere nei serpenti del mondo reale, un atto necessario per permettere agli animali con questa forma di spingersi in avanti. Tyson ha dichiarato: "Per i Fremen, gli indigeni della sabbia, uno dei riti di passaggio è che devono cavalcare il dorso del verme. Okay. Ma è un verme che va dritto veloce. Hai hai mai visto un serpente che punta dritto? No! È una cosa semplicemente impossibile e senza senso, i serpenti devono arricciarsi e spingersi a ricciolo. Si chiama 'arricciatura'."

