Dune 2, l'abbraccio tra Rebecca Ferguson e Florence Pugh è virale: 'Rende tutto strano'

Dune 2 è la seconda parte della pellicola con protagonista Timothee Chalamet e diretta da Dennis Villenueve. Uscito nel 2021 il film ha subito destato scalpore per la sua incredibile qualità tecnica e non solo. Si tratta infatti di un arduo compito quello di cui si è caricato, ossia riuscire a trasporre al meglio i racconti di Frank Herbert.

Ecco però che, dopo avevi consigliato di leggere la nostra recensione di Dune, vi riportiamo una notizia al quanto singolare. Crediamo sapeste già dell'amicizia che lega Florence Pugh con Rebecca Ferguson, giusto?

Ebbene, questo loro rapporto si è manifestato a chiare lettere durante il tappeto rosso della première di Dune 2, contesto in cui la Ferguson ne ha approfittato per lanciarsi addosso alla giovane collega per abbracciarla, andando pure a sollevare la gamba. Accennando quindi a "qualcosa di più" che una semplice amicizia.

Ovviamente questo ha acceso numerosi commenti sui social, in particolare su X, in cui fan si sono davvero scatenati con commenti del tipo: "Adoro il modo in cui Rebecca rende sempre tutto strano", oppure ancora: "Lei voleva solo marcare il suo territorio".

Sicuramente una situazione che ci si potrebbe aspettare da due come loro, in quanto entrambe sono da sempre viste come due figure abbastanza anti-convenzionali, ma anche questo fa parte del loro fascino nei confronti del pubblico. Non credete? In calce potete trovare il video dell'accaduto.