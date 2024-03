Dune Parte 2, 5 scene che rendono il film di Villeneuve un capolavoro

Ci sono scene che restano impresse nell'immaginario collettivo: forse è presto per sapere se succederà anche con Dune Parte 2, ma ne abbiamo scelte cinque davvero magistrali che hanno reso il film di Denis Villeneuve davvero incredibile.

Partiamo con Paul Atreides che cavalca il verme, uno dei momento cruciali in Dune Parte 2 e nell'evoluzione del personaggio verso il suo ruolo di Lisan al Gaib. Pregno di significato, imponente e carico di tutta la cultura Fremen.

E che dire dell'arena su Giedi Prime? Quel bianco e nero così carico e spesso che cola su tutto lo schermo, mentre Feyd-Rautha Harkonnen dà sfoggio delle sue abilita con le lame.

Paul che arriva al sud e viene accolto come un vero e proprio messia è uno dei momenti più incredibili di Dune Parte 2: la quantità di persone, il suo urlo per aizzare la folla a combattere, la trasmutazione da Paul a Lisan al Gaib.

Mettiamo poi la battaglia finale tra Harkonnen e Fremen, con in mezzo l'arrivo dell'Imperatore e i suoi Sardaukar. I tre vermi delle sabbie che escono per distruggere l'esercito nemico ce li ricorderemo per sempre.

Chiudiamo con il duello tra Paul e Feyd-Rautha, con il personaggio di Timothée Chalamet che prima usa la Voce (fra i 5 riferimenti pazzeschi al primo capitolo in Dune Parte 2) e poi combatte con il rivale in uno scontro girato alla perfezione da Denis Villeneuve.

E voi siete d'accordo con queste cinque scene oppure no? Diteci le vostre nei commenti, ci siamo anche chiesti a quali Oscar potrebbe ambire Dune Parte 2.

