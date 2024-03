Dune: Parte 2, 10 segreti che (forse) non conoscete sul nuovo film della saga

Se avete già visto Dune: Parte 2 di Denis Villeneuve al cinema ma non siete ancora pronti per lasciare Arrakis, in questo articolo vi raccontiamo i segreti e le curiosità sulla produzione del nuovo film tratto dal romanzo di Frank Herbert.

Come al solito, potete trovarli nell'elenco qui sotto:

Il dialetto dei Fremen: nel film la lingua usata dai Fremen è chiamata Chakobsa nei romanzi, creata ispirandosi all'arabo, sebbene contenga anche parti di francese, greco, latino, slavo, ebraico e sanscrito. Questa è la director's cut: il regista Denis Villeneuve ha dichiarato che la versione originale del film durava 4 ore, ma che è stato lui stesso, e non lo studio, a tagliare le sezioni che riteneva inutili. L'autore ha dichiarato che quella uscita al cinema è la versione definitiva del film e che le scene eliminate non saranno mai pubblicate. Il trucco di Stellan Skarsgard: per trasformarsi nel Barone Harkonnen, all'attore svedese erano necessarie ogni giorno 8 ore di trucco per applicare le parti prostetiche prima delle riprese e 2 ore per rimuoverle dopo aver completato i doveri sul set. In questo lasso di tempo non ha bevuto nulla e ha preso delle pillole di Imodium per evitare di dover andare in bagno. Le origini di Feyd-Rautha Harkonnen: Denis Villeneuve ha descritto Feyd-Rautha Harkonnen (Austin Butler) come "un incrocio tra un killer psicopatico, un maestro della spada olimpica, un serpente e Mick Jagger". Curiosamente, Mick Jagger era stato effettivamente scelto per interpretare il personaggio nel famoso Dune di Alejandro Jodorowsky degli anni 70. Personaggi tagliati: tra le scene tagliate di cui sopra ci sono anche quelle con gli attori Stephen McKinley Henderson e Tim Blake Nelson, col primo che sarebbe tornato nei panni del personaggio Thufir Hawat (già visto nel film del 2021) e il secondo che, secondo le fonti, avrebbe interpretato il conte Hasimir Fenring. I due attori hanno ricevuto un "ringraziamento speciale" nei titoli di coda. Il cast alternativo: per il ruolo di Feyd-Rautha Harkonnen, andato ad Austin Butler, erano stati presi in considerazione anche Bill Skarsgård, Barry Keoghan, Tye Sheridan e Harry Styles, mentre Elizabeth Debicki, Eva Green, Amy Adams, Natalie Dormer, Olivia Taylor Dudley e Gwyneth Paltrow sono state in lizza per il ruolo di Lady Margot Fenring, poi andato a Léa Seydoux. L'imperatore: in Dune: Parte 2 Christopher Walken interpreta l'imperatore Shaddam IV. Per coincidenza, la star de Il cacciatore e I cancelli del cielo nel 2001 aveva recitato nel video musicale di "Weapon of Choice", un brano di Fatboy Slim che include diversi riferimenti a Dune nel testo (i versi "Don't be shocked by the tone of my voice" oppure "Walk without rhythm and you won't attract the worm"). Anniversari: per coincidenza, Dune: Parte 2 è uscito nel 40esimo anniversario di Dune di David Lynch, distribuito nel 1984, ma anche in occasione del 55esimo compleanno di Javier Bardem (1 marzo, data d'uscita del film negli USA). Numeri: il film ha una durata di 166 minuti, utilizzati da Denis Villeneuve per adattare la seconda parte del romanzo originale di Frank Herbert. La storia al centro di questo film era raccontata in 39 in Dune di David Lynch (che durava in totale 137 minuti) e esattamente in 166 minuti nella mini-serie Dune: Il destino dell'universo del 2000: lo show durava un totale di 270 minuti, e l'evoluzione di Paul Atreides occupava 76 minuti del secondo episodio e tutta la durata del terzo episodio. Timothée Chalamet e Florence Pugh Romantic Universe: curiosamente, Dune 2 è il secondo film in cui un personaggio interpretato da Timothée Chalamet si offre in matrimonio ad un personaggio interpretato da Florence Pugh, dopo che la stessa situazione si era verificata in Piccole donne (2019).

Per altri contenuti, scoprite cosa farà Denis Villeneuve dopo Dune: Parte 2.