Dune Parte 1, la trama del film in poche righe aspettando Dune Parte 2

Ormai manca davvero poco all'arrivo di Dune - Parte 2, kolossal fantascientifico diretto da Denis Villeneuve in uscita nelle nostre sale il 28 febbraio. Facciamo allora un breve ripasso della trama di Dune - Parte 1 per arrivare preparati al cinema. E già che ci siete ecco il primo trailer di Dune Parte 2.

Tutto comincia con la casata degli Harkonnen che lascia il pianeta Arrakis per essere sostituita da quella degli Atreides, come voluto dall'imperatore Shaddam Corrino IV. Arrakis è importantissimo nell'economia dell'universo perché qua si trova e si produce la spezia, essenziale per far funzionare i viaggi interstellari.

Questo avvicendamento nella gestione del pianeta però è una trappola ordita proprio dall'imperatore e dal Barone Vladimir Harkonnen, il primo geloso del potere che stanno ottenendo gli Atreides e il secondo pronto a spazzare via una famiglia rivale.

Paul Atreides, figlio del duca Leto, scopre di essere sensibile alla spezia, che gli amplifica le visioni e premonizioni di cui già "soffriva" nel suo pianeta natale. Viene anche indicato dai locali come l'eletto che li porterà alla libertà.

Gli Harkonnen riescono a riconquistare il pianeta, provocando la morte di Leto Atreides e la fuga di Paul e sua madre Jessica, creduti morti nel deserto, che finiscono per incontrare i Fremen, la tribù locale di Arrakis. Dopo un duello Paul viene accettato nella tribù e le sue previsioni sul futuro, tra cui una guerra santa contro l'Imperium che lui guiderà e l'incontro con Chani, Fremen spesso presente nei suoi sogni, iniziano a diventare reali.

E voi ricordavate tutto? Andrete a vederlo? Diteci la vostra nei commenti, noi vi lasciamo anche alla trama di Dune Parte 2.