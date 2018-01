Dundee: il trailer del finto reboot di Crocodile Dundee pieno di star australiane

Con l'obiettivo di promuovere il turismo in Australia durante il Super Bowl, è stato diffuso il trailer di, il finto reboot di, capace di riunire una sfilza di star australiane di Hollywood che vengono presentate proprio nel video che vi mostriamo e che è stato diffuso sul web proprio qualche ora fa.

La trama di Dundee doveva essere incentrata su Bryan Dundee (Danny McBride), il figlio americano di Crocodile Dundee (Paul Hogan) che arriva in Australia alla ricerca del padre. Insieme a lui Wally Jr. (Chris Hemsworth), il figlio di Walter "Wally" Reilly (John Meillon), amico e socio di Crocodile nei primi due film.

Per il chiassoso figlio di Crocodile, scomparso nell'Outback, sembrava il momento di dimostrare di essere all'altezza del padre.

Prodotto da Rimfire Films, stessa casa di produzione dei primi film, Dundee, rivelatasi un'abilissima campagna di marketing, è diretto da Steve Rogers e comprende nel cast Chris Hemsworth, Hugh Jackman (Primo Ministro), Margot Robbie (Lil' Donk), Russell Crowe (J.P. Steele), Ruby Rose (Chief Jackson), Liam Hemsworth (Wes Windsong), Isla Fisher (Dr. Clark), Jessica Mauboy (Miss Thompson) e Luke Bracey (Cricket Legend).

Mr. Crocodile Dundee ha ottenuto un grande successo con una trilogia di film iniziata nel 1986 con il primo capitolo e proseguita con i successivi episodi nel 1988 e il più recente nel 2001.

Paul Hogan ha interpretato in tutti e tre i film il personaggio dell'avventuriero Mick Dundee (Mr. Crocodile) e grazie a questo ruolo ha vinto un Golden Globe al miglior attore in un film commedia o musicale nel 1987.