Dumplin': il film con Jennifer Aniston sarà distribuito da Netflix

The Hollywood Reporter scrive che Netflix ha acquisito i diritti di distribuzione del nuovo film della regista Anne Fletcher, Dumplin', interpretato dalla star di Friends, Jennifer Aniston. Il film è basato sull'omonimo best-seller del 2015 di Julie Murphy e incentrato sui concorsi di bellezza per ragazzi, con la Aniston è la protagonista.

Il romanzo originale racconta la storia di un'adolescente sovrappeso, Willowdean, soprannominata Dumplin da sua madre. Will è una ragazzina sicura di sé stessa e del proprio corpo, nonostante la madre da giovane sia stata una miss di bellezza e nonostante venga presa costantemente in giro. Quando Will incontra un ragazzo che potrebbe interessarsi a lei, Bo, la giovane entra in crisi ed è costretta a fare i conti con il difficile rapporto con la sua genitrice, Rosie.

Jennifer Aniston interpreta la madre della protagonista mentre Danielle Macdonald interpreta la protagonista, Willowdean.

Completano il cast Odeya Rush, Dove Cameron, Harold Perrineau, Bex Taylor-Klaus e Ginger Minj. Il film includerà nuove versioni delle canzoni di Dolly Parton, nuovamente incise dall'artista che collaborerà con Sia e Miranda Lambert, oltre a comporre sei brani originali insieme a Linda Perry.

Dumplin' è previsto su Netflix a fine anno e verrà probabilmente distribuito in alcuni cinema americani.

Jennifer Aniston nel 2017 ha recitato in The Yellow Birds, al fianco di Alden Ehrenreich, Tye Sheridan, Jack Huston, Toni Collette e Jason Patric. Nelle scorse settimane ha partecipato alle riprese in Italia di un nuovo film, nel quale recita insieme ad Adam Sandler.