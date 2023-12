Dumbo, sul set venne creato un barattolo della parolacce: chi diede più soldi?

Dumbo del 2019 è uno dei live action più chiacchierati degli ultimi anni. La pellicola, diretta da Tim Burton ripercorre la storia dell'elefantino più famoso della storia dell'animazione. Come ogni set che si rispetti, però, anche su quello di Burton furono fissate delle regole molto particolari.

Nonostante Burton abbia detto di esser quasi voluto scappare dalla produzione di Dumbo, il regista cercò in tutti i modi di rendere la permanenza sul set più divertente per tutti, in particolare per gli attori più piccoli ed inesperti. Proprio per questo motivo si decise di mettere sul set un "barattolo delle parolacce", in modo da dare il buon esempio a tutti. Qualsiasi attore imprecasse sul set sarebbe stato costretto a mettere dei soldi all'interno del barattolo in modo da scontare la sua piccola "pena" e trasgressione.

Alla fine delle riprese il contenitore venne svuotato rivelando che colui che aveva dato più soldi era stato Colin Farrell che fu eletto il più grande trasgressore sul set di Dumbo. Il barattolo delle parolacce è un must in moltissime situazione, tanto da essere citato anche all'interno di molte serie tv. La decisione di Burton fu un modo, non solo per far divertire i più piccoli ma anche per dare un pò di ordine e spingere tutti ad un obiettivo sul set.

Se vi va di scoprire qualcosa in più sul film, vi consigliamo la nostra recensione di Dumbo.