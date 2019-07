Dumbo: il remake live-action Disney diretto da Tim Burton da oggi in home-video

Primo remake live-action Disney della triade del 2019 composta anche da Aladdin e da Il Re Leone, Dumbo di Tim Burton arriva oggi in tutti i negozi specializzati in edizione home-video.

Disney invita i fan ad innamorarsi di nuovo di questa storia sincera ed emozionante, in cui i sogni prendono il volo: da oggi, mercoledì 11 luglio, Dumbo arriva sulle piattaforme digitali Itunes, Google Play, Chili, Rakuten.tv e TimVision, mentre dal 16 luglio il film di Tim Burton arriverà nei migliori negozi fisici e online in Dvd, Blu-ray, Blu-ray 4K Ultra-HD e SteelBook Blu-ray.

Straordinari contenuti extra porteranno gli spettatori direttamente sul set, dove i membri del cast Danny DeVito (il proprietario del circo, Max Medici), Michael Keaton (un uomo d'affari opportunista, V.A. Vandevere), Colin Farrell (un veterano di guerra ora guardiano degli elefanti, Holt Farrier), Eva Green (la strabiliante trapezista, Colette Marchant), Nico Parker (la figlia di Farrier, Milly) e Finley Hobbins (il figlio di Farrier, Joe) raccontato le loro storie personali di coraggio e carattere.

Le esclusive featurette mostrano come la storia animata senza tempo della Disney abbia preso vita grazie ad un amabile elefantino incredibilmente espressivo, completamente generato in computer grafica. Imperdibili anche le nove scene eliminate, i non così nascosti Easter Egg, i blooper e la performance speciale di "Baby Mine" degli Arcade Fire.

In Dumbo, il proprietario del circo in difficoltà dei fratelli Medici assume il veterano di guerra Holt Farrier e i suoi figli per prendersi cura di un elefante appena nato con le orecchie troppo grandi, tanto da renderlo uno zimbello. Ma quando si scopre che Dumbo sa volare, il circo inizia a riscuotere un incredibile successo, destando l’interesse del losco imprenditore V.A. Vandevere, che porta Dumbo con sé nel suo nuovo, strabiliante parco di divertimenti: Dreamland.

Qui sotto tutti i contenuti speciali:

BLU-RAY & DIGITAL HD

Spettacoli del Circo: Il cast di Dumbo condivide la sua esperienza del making of del film arrivando al cuore della storia che ruota intorno alla famiglia e all’importanza di credere in sé stessi

L’elefante nella stanza: Alla scoperta di come uno dei personaggi Disney più amati si sia evoluto da un’animazione classica a una sorprendente versione live-cationi

Costruito per stupire: Uno sguardo ravvicinato alle meravigliose scenografie e ai costumi del film

Scene eliminate: Una raccolta coinvolgente di scene arrivate a un soffio dal montaggio definitivo: - Il Manovale Rufus Piani Pachidermici

- L’altro fratello Medici Birbonate

- È nata una stella

- Dov’è Dumbo?!

- Un colpo da elefante

- Backstage

- Un posto nello spettacolo

- L’altro fratello Medici Birbonate - È nata una stella - Dov’è Dumbo?! - Un colpo da elefante - Backstage - Un posto nello spettacolo Easter egg in parata: Alla scoperta dei piccoli e grandi accorgimenti che hanno dato vita a questa nuova versione animata di Dumbo, tributo al grande classico Disney

Fare i clown: i migliori bloopers e le gag più divertenti dal set con il cast del film

“BABY MINE”: Il videoclip del brano interpretato dagli Arcade Fire

Contenuti Esclusivi sulle Piattaforme Digitali

Dreamland - Anatomia di una Scena: Dal copione alla scena finale: Scopri come uno dei personaggi più adorabili della Disney sia passato dal classico animato ad una fantastica rivisitazione live-action. Un viaggio alla scoperta di come la parata di Dreamland abbia preso vita sul grande schermo, in equilibrio perfetto fra spettacolarità e tenerezza.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione di Dumbo e al nostro incontro con Tim Burton.