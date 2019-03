Dumbo: si prevede un esordio da 140 milioni per il remake in live-action di Tim Burton

Secondo quanto riportato da un articolo di Deadline, gli analisti prevedono che Dumbo, il nuovo live-action Disney firmato da Tim Burton, incasserà circa 140 milioni di dollari all'esordio.

Le cifre si riferiscono agli incassi complessivi nel mondo nel primo weekend di programmazione e sono leggermente inferiori a quelli ottenuti dai precedenti live-action Disney finora approdati in sala. Nulla di particolarmente preoccupante: il nuovo adattamento di Burton, di cui abbiamo da poco pubblicato la recensione in anteprima, è un film con un target rivolto essenzialmente ai bambini e alle famiglie e meno alle altre fasce di pubblico.

Per mettere a confronto i vari remake, La bella e la bestia incassò 357 milioni al debutto, Alice in Wonderland, per restare in casa Burton, ne incassò 210 milioni, mentre Maleficent registrò un esordio da 170 milioni.

Ricordiamo che nel corso dell'anno sono attesi altri due remake in live-action targati Disney: si tratta del nuovo Aladdin firmato da Guy Ritchie, che ha già suscitato qualche perplessità, e dell'attesissimo Il re leone di Jon Favreau, di cui dovrebbe uscire a breve un nuovo trailer ufficiale, dopo il primo teaser che ha convinto tutti della bontà del progetto e del notevole fotorealismo con cui è stato girato.

Intervenuto sul film nel corso della presentazione stampa a Roma, Burton ha così parlato del suo lavoro sul film, sul tono e di come rendere credibile un personaggio che non parla: "Si tratta di un film che parla di emozioni pure e semplici e volevo che queste si vedessero attraverso gli occhi del personaggio. C'è voluto davvero tanto lavoro per arrivare al risultato che serviva per la resa finale".