Dumbo: online il trailer italiano del live-action Disney firmato Tim Burton!

Disney Italia ha rilasciato il trailer ufficiale di Dumbo, il live-action basato sul classico personaggio la cui triste e magica storia abbiamo imparato tutti ad amare da bambini.

Tim Burton è alla regia e il cast vocale di Dumbo nella versione originale: Colin Farrell (Holt), Eva Green (Colette Marchant), Michael Keaton (V.A. Vandevere) e Danny DeVito (Max Medici), Sandy Martin e Alan Arkin.

Prima della guerra Holt era un artista circense ma, dopo il ritorno dal conflitto appare profondamente cambiato. Inizierà dunque a lavorare per Max Medici, impresario circense, che lo assume per prendersi cura di Dumbo, un cucciolo di elefante con orecchie talmente enormi da renderlo lo zimbello dello staff del circo, che è in gravi difficoltà economiche. Un bel giorno i figli di Holt scoprono che Dumbo è in grado di volare, arriva l'imprenditore V.A. Vandevere e poi l'acrobata Colette Marchant: questi due personaggi faranno di tutto per rendere l'elefantino una star.

In USA Dumbo arriverà il 29 marzo 2019.