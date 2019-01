Dumbo: ecco un nuovo poster del live-action di Tim Burton!

Disney ha diffuso un nuovo poster ufficiale dedicato a Dumbo, il remake del classico d'animazione ad opera di Tim Burton. Potete trovare l'immagine del piccolo elefantino in calce alla notizia.

Nel film Holt è un artista circense che dopo essere tornato dalla guerra appare profondamente cambiato. L'uomo inizierà a lavorare per Max Medici, impresario circense che lo assume per prendersi cura di Dumbo, un cucciolo di elefante con orecchie talmente enormi da renderlo lo zimbello dello staff del circo, che si trova in gravi difficoltà economiche. Un giorno i figli di Holt scoprono che Dumbo è in grado di volare, attirando le attenzioni dell'imprenditore V.A. Vandevere e poi dell'acrobata Colette Marchant, due persone che faranno di tutto per rendere l'elefantino una star.

Il film vede nel cast Eva Green, Colin Farrell, Michael Keaton, Alan Arkin, Nico Parker, Finley Hobbins e Danny DeVito. Farrell ha dichiarato che la storia del piccolo elefantino serve per ricordarci l'importanza del supporto, della gentilezza e della inclusione.

Diretto da Tim Burton e scritto da Ehren Kruger, Dumbo arriverà nelle sale italiane il 28 marzo 2019. Il film originale uscito nel 1941 vinse l’Oscar alla miglior colonna sonora e ottenne una nomination per la categoria miglior canzone per “Bimbo mio”.