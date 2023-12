Dumbo, quali censure ha subito il Classico del 1941?

Sono passati più di ottant'anni dall'uscita di Dumbo, amatissimo Classico Disney, arrivato nelle sale cinematografiche nel lontano 1941. Un lungometraggio che ha alcuni stereotipi culturali figli dell'epoca. Ma il film è stato davvero censurato?

La risposta è no, Dumbo non ha subito censure o cambiamenti per quanto riguarda la parte cinematografica, non ci sono scene tagliate, oscurate o modificate.

La differenza importante è il messaggio che si trova su Disney+ quando si clicca play per guardare Dumbo. "Questo programma include rappresentazioni negative e/o trattamenti errati nei confronti di persone o culture" si legge nel disclaimer prima dell'inizio del film.

"Questi stereotipi e comportamenti erano sbagliati allora e lo sono oggi. La rimozione di questo contenuto negherebbe l'esistenza di questi pregiudizi e il loro impatto dannoso sulla società. Scegliamo invece di trarne insegnamento per stimolare il dialogo e creare insieme un futuro più inclusivo".

Un messaggio da parte della Disney che quindi vuole educare e sensibilizzare le generazioni più giovani ma anche chi sceglie di rivedere Dumbo e potrebbe farlo con un'occhio più attento rispetto a certe scene del film. Il tutto senza appunto eliminare o censurare nulla ma permettendo allo spettatore, avvertendolo prima, di elaborare il proprio pensiero critico.

