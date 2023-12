Dumbo, 5 differenze tra il cartone e il live-action di Tim Burton

Nel passaggio dalla versione animata a quella in live-action anche il Dumbo della Disney ha subito diversi cambiamenti: vediamo allora cinque differenze tra il film del 1941 e quello del 2019 diretto da Tim Burton.

Cominciamo con il fatto che gli animali nel live-action di Dumbo non parlano, a differenza di quello che succedeva nel Classico animato Disney. Grande differenza concettuale alla base che quindi cambia parecchio la percezione delle due versioni.

Dumbo di Tim Burton poi non è un film musicale come lo era il Classico Disney, mantenendo sì qualche elemento sonoro e cantato e soprattutto riferimenti di questo tipo all'originale ma differenziandosi molto.

Nel live-action sono gli umani a prendere in giro Dumbo così come sono due ragazzini ad allenarlo, diversamente da come succedeva nel cartone animato, visto che in quel caso i ruoli erano affidati ad animali.

C'è poi il personaggio di Michael Keaton, villain del live-action di Tim Burton che non è presente nel Classico Disney.

Chiudiamo con il fatto che Dumbo nel live-action vola con persone in groppa a lui, cosa che non accadeva nella versione animata.

E voi avete visto entrambi i film? Quali preferite? Sapete che Tim Burton voleva solo scappare durante Dumbo? Diteci altre differenze che avete beccato qua nei commenti, noi vi lasciamo alla nostra recensione del live-action di Dumbo.