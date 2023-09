Dumb Money, quando esce in streaming il film su GameStop?

Dal 15 settembre negli USA è uscito nelle sale cinematografiche in distribuzione limitata il nuovo film di Craig Gillespie, Dumb Money, con protagonista Paul Dano. Dal 6 ottobre sarà in tutte le sale ma il film sembra maggiormente indicato per la distribuzione in streaming. Quando sarà disponibile sulle piattaforme?

L'avvincente trama del nuovo filmi Gillespie, Dumb Money, racconta una storia decisamente contemporanea. È la vicenda di un uomo di nome Keith Gill (Dano) che notò il calo delle azioni GameStop a causa della pandemia di COVID-19 e ha avviato un live streaming su YouTube per condividere le proprie opinioni.



Nel gennaio 2021, Keith Gill ha capitalizzato lo short squeeze di GameStop guidato dal subreddit r/WallStreetBets realizzando un profitto di 9 milioni di dollari in due giorni e sconvolgendo gli amministratori delegati delle principali società del mercato azionario. Su Everyeye è disponibile il trailer di Dumb Money.



Basato sul libro di successo The Antisocial Network di Ben Mezrich, Dumb Money comprende un ricco cast composto da star del calibro di Paul Dano - star di The Fabelmans e The Batman - Pete Davidson, Vincent D'Onofrio, America Ferrera, Nick Offerman, Anthony Ramos, Sebastian Stan, Shailene Woodley e Seth Rogen.



In attesa di vedere il film anche in Italia scoprite cosa dice la critica su Dumb Money, l'ultimo film diretto dal regista di Io Tonya e Crudelia, Craig Gillespie.