Dumb Money, Paul Dano prova a salvare GameStop nel primo trailer del film!

Il caso GameStop riuscì a conquistare uno spazio di riguardo sui giornali di tutto il mondo un paio d'anni fa, quando un gruppo ben nutrito di piccoli investitori dichiarò letteralmente guerra ai grandi fondi speculativi che avevano scommesso sul fallimento del colosso dei videogiochi: Dumb Money è pronto a farci rivivere quei giorni!

Il film con Paul Dano e Seth Rogen in arrivo il prossimo ottobre si pone infatti l'obbiettivo di raccontarci la storia di chi, allo scopo di lanciarsi al salvataggio di GameStop, diede vita a una sommossa senza precedenti in termini di assalto a Wall Street, con fiumi di azioni della nota azienda che furono acquistate in massa da chi aveva deciso che no, GameStop non doveva rischiare il fallimento.

Fallimento che avrebbe invece fatto comodo agli shortseller, coloro che (non ci inoltreremo in dettagli tecnici che non ci competono), avevano letteralmente scommesso sul fallimento della celebre catena: a questi, come vediamo dal primo trailer del film, appartiene il personaggio di Seth Rogen, destinato evidentemente a perdere un bel po' di soldi.

È il personaggio di Paul Dano, invece, a dar volto a chi riuscì a far sentire la propria voce a Wall Street contro i colossi della finanza: una vicenda alla Davide e Golia, come la definì John Greenstein di Sony Pictures, che il film di Craig Gillespie vuole raccontarci, speriamo, in maniera comprensibile e coinvolgente anche per chi non mastica termini come short selling e hedge fund!