Dumb Money, cosa dice la critica del film su Game Stop?

Il primo trailer di Dumb Money esprime tutto il tentativo di salvare Game Stop, ma cosa dice la critica al riguardo? Scopriamo le recensioni sull'atteso adattamento cinematografico del libro The Antisocial Network.

"Questo sì che è un film divertente" scrive Jordan Hoffman del THe Messenger, mentre Caryn James di BBC aggiunge: "Come ha dimostrato Gillespie con I, Tonya, ha una certa sensibilità per le trame incentrate sulla vita e per le speranze della classe operaia, rappresentata con simpatia e senza neanche un briciolo di condiscendenza. Un approccio simile è perfettamente messo a frutto in Dumb Money".

Meno entusiasta è il parere di Natalia Winkelman (IndieWire), per quanto generalmente positivo: "Questo film energico e divertente non si propone di aprire nuovi orizzonti" scrive, "ma, nel mettere al centro della scena coloro che vengono lasciati in disparte, il film diventa un successo entusiasmante". Le sue parole sono in linea con quelle di Frank Scheck dell'Hollywood Reporter: "Si rivela abbastanza divertente, grazie alla sua astuta sceneggiatura che racconta la battaglia in stile Frank Capra tra il 'popolino' e i pezzi grossi", a cui si aggiungono "le divertenti interpretazioni di un cast formidabile".

Diretto da Craig Gillespie, Dumb Money ripercorre il boom di azione di Game Stop avvenuto tra il 2020 e il 2021, quando alcuni investitori Reddit ostacolarono un fondo speculativo di Wall Street che aveva scommesso invece in un ribasso. La pellicola è stata presentata in anteprima ieri 8 settembre 2023 al Toronto International Film Festival.

Per coloro che non hanno partecipato, invece, una domanda sorge spontanea: quando potremo assistere a Dumb Money?