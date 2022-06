Duke Nukem, in arrivo un film prodotto dai creatori di Cobra Kai!

Sono state tante negli scorsi anni le voci su un possibile film dedicato a Duke Nukem, e ora la cosa diventa realtà: La Legendary Entertainment ha infatti acquisito i diritti sul franchise di videogiochi da Gearbox, e sta producendo un film su Duke Nukem insieme ai creatori di Cobra Kai Josh Heald, Jon Hurwitz Hayden Schlossberg, e Jean Julien Baronnet.

Il protagonista del franchise è l'omonimo eroe d'azione che si trova a Los Angeles , dove cerca di respingere un'invasione aliena. Nel periodo della sua uscita, il videogioco alzò il livello dei prodotti che vedevano uno shooter in prima persona al centro dell'avventura. Tutto questo grazie a un design rivoluzionario e introduzioni tecniche di alto livello, che hanno portato il prodotto a ottenere più di 1 miliardo di dollari, diventando un pilastro nel mondo dei videogiochi.

Il potenziale per creare un film d'azione di alto livello, dunque, sarebbe alto. Certo, sarà importante scegliere l'attore giusto per il ruolo. Nel 2018 si era parlato di John Cena come possibile Duke Nukem, ma sono passati ben 4 anni e adesso le idee potrebbero essere altre, considerando che le persone ora coinvolte nel progetto ai tempi ancora non c'erano.

Heald, Hurwitz e Schlossberg sarebbero in ogni caso un sinonimo di garanzia, dunque ci si potrà fidare della loro decisione. Il trio dietro a Cobra Kai, infatti, ha anche realizzato le commedie di successo Blockers e American Reunion, mentre Heald ha scritto il franchise Hot Tub Time Machine per MGM. E lo stesso si può dire per Baronnet, che ha co-fondato la società di produzione Marlas Studios, specializzata in adattamenti per videogiochi, e che ha lavorato al franchise di Assassin's Creed.