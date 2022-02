Questi sono due Tom Holland diversi: uno è Spider-Man, scoprite chi è l'altro!

Prima che quello di Tom Holland diventasse un nome famosissimo in giro per il mondo grazie al successo del giovane attore britannico, star del Marvel Cinematic Universe nei panni di Spider-Man, da Hollywood era già passato un omonimo, purtroppo per lui molto meno celebre.

Si tratta di Tom Holland, regista e sceneggiatore statunitense: classe '43, divenne famoso nel 1985 (undici anni prima della nascita della star di Spider-Man) con il film Ammazzavampiri, una horror-comedy dai toni grotteschi il cui piccolo successo avrebbe dato il là ad una saga (con un sequel nel 1988, Ammazzavampiri 2 e un remake in tempi recenti, Fright Night - Il vampiro della porta accanto, uscito nel 2011 con Colin Farrell nel cast, a sua volta seguito da Fright Night 2 - Sangue fresco nel 2013).

Nell'87 collabora con Whoopi Goldberg per la commedia crime Fatal Beauty, ma è nell'89 che firma il più grande successo della sua carriera, La bambola assassina, horror cult che sarebbe diventato il capostipite di un franchise che prosegue ancora oggi con la serie tv Chucky e avrebbe segnato definitivamente la sua carriera. Da qui in poi infatti Holland si legherà soprattutto all'horror, tra i quali ricordiamo il film tv collettivo Incubi (co-diretto con Robert Zemeckis e Richard Donner) e L'occhio del male, basato sull'omonimo romanzo di Stephen King.

Sebbene Tom Holland sia ancora in attività, il suo ultimo film risale al 2017: è ancora un horror, intitolato Rock, Paper, Scissors. Chissà se un giorno avrà l'occasione di lavorare con l'altro Tom Holland!

