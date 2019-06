Due star di Harry Potter si dicono 'assolutamente interessate' a riprendere i loro ruoli

Curioso come tante dichiarazioni sullo stesso tema - ormai vecchio - arrivino tutte insieme. Prima Daniel Radcliffe parla di un'eventuale reboot della saga al cinema o in televisione, e adesso altre due star del franchise nato dalla mente di J.K. Rowling sono tornate a discutere di un possibile ritorno di Harry Potter.

Per l'esattezza, di un loro possibile ritorno in chissà quale film futuro, semmai ci sarà. Stiamo parlando di Tom Felton e Rupert Grint, rispettivamente interpreti del perfido Draco Malfoy e del migliore amico di Harry, Ron Weasley. I due sono stati infatti ospiti all'Universal Orlando Resort per presenziare all'inaugurazione dell'attrazione Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure, che sono delle montagne russe, ultima aggiunta all'amatissimo parco dedicato a Harry Potter.



Entertainment Weekly ha dunque chiesto ai due attori se tornerebbero in futuro alla saga che li ha resi famosi, sempre negli stessi ruoli, in un possibile sequel o reboot o altro. Tom Felton si è dimostrato il più entusiasta, rispondendo: "Assolutamente sì. Ti dico che lo farei persino gratis... ma sì, mi piacerebbe da matti". Grint anche si è detto molto disponibile, dichiarando: "Ovviamente sì, lo farei subito. Sarebbe una bella conclusione".



Mentre non ci sono progetti futuri per la saga di Harry Potter, il Mondo Magico della Rowling è attualmente in fase di sviluppo al cinema con il franchise di Animali Fantastici, il cui terzo capitolo arriverà nelle sale a novembre 2021.