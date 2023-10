Due settimane per innamorarsi, Hugh Grant ha definito Sandra Bullock la miglior co-star!

Hugh Grant non è particolarmente famoso per essere amato dalle co-star femminili. L'attore è stata da molte definito "scostante" e maleducato a causa della sua ironia particolarmente tagliente. Pare, erò, che durante le riprese di Due settimane per innamorarsi qualcosa sia andato nel verso giusto.

Non è la prima volta che Grant ammette di aver accettato dei ruoli per avere a che fare con belle attrici ma, molto spesso, questo suo atteggiamento non ha ottenuto risultati positivi. L'attore, infatti, ha la fama di non essere particolarmente amato dalle compagne di set. Situazione differente si è presentata durante i lavori di Due settimane per innamorarsi. Nella pellicola, l'attore affiancava Sandra Bullock in una commedia dove a portare i pantaloni era proprio la protagonista femminile.

NNonostante durante il corso delle riprese i due abbiano litigato più volte, sembra che la Bullock fosse capace di gestire le "nevrosi" del collega e rimetterlo al proprio posto. Parlando del loro rapporto sul set, Grant ha raccontato di quanto, nel corso della sua carriera, si sia sentito sempre più a suo agio nel filtrare con attrici meno carismatiche e di quanto la Bullock, secondo lui, sia troppo intelligente e brillante per cadere nella sua rete. Per questo motivo ha ammesso di aver trovato nell'attrice la miglior co-star con cui ha lavorato nel corso della sua carriera.

