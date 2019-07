Un produttore della mini-serie di tv di It ha fatto causa a Warner Bros. per il remake

Un produttore che sviluppò la miniserie TV di It negli anni '90 ha citato in giudizio la Warner Bros., sostenendo che la major ha violato il suo contratto quando non lo ha coinvolto nel remake diretto da Andy Muschietti.

Frank Konigsberg e Larry Sanitsky gestivano Telepictures nei primi anni '80, quando acquisirono i diritti del romanzo di Stephen King. Hanno sviluppato il progetto come una miniserie per la ABC, rimanendo coinvolti nella pre-produzione. Lasciarono la compagnia dopo la fusione con Lorimar e ricevettero un credito aziendale per la miniserie, che andò in onda nel 1990.

Secondo la causa, la coppia ha firmato un accordo con Lorimar che li ha resi "produttori esecutivi non esclusivi", con partecipazione a backend e diritti di coinvolgimento in qualsiasi sequel, spinoff o remake dello show. La causa sostiene che la Warner Bros. ha smesso di rilasciare dichiarazioni di profitto nel 1995 e non ha mai consultato nessuno dei due produttori riguardo agli adattamenti cinematografici di Muschietti.

It è stato rilasciato nel 2017, quando ha incassato $700 milioni in tutto il mondo, mentre It: Chapter Two è previsto per settembre ed è in linea addirittura per incassi superiori. La causa sostiene che i produttori hanno diritto al 10% degli utili netti di ogni film basato sul libro di King: ad oggi dovrebbero essere risarciti di circa una decina di milioni ciascuno.

Purtroppo, Konigsberg è morto nel 2016, all'età di 83 anni. Sanitsky, 67 anni, sta perseguendo il caso attraverso le entità aziendali dei partner. Le loro aziende sono rappresentate da Dale Kinsella, da Kinsella Weitzman Iser Kump e Aldisert. Nei primi anni '90, i due produssero anche l'adattamento televisivo di The Tommyknockers, sempre basato sulla letteratura kinghiana. Sanitsky sta lavorando ad un nuovo adattamento cinematografico del progetto.

