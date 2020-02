Le due piccole star di Jojo Rabbit rubano la scena sul red carper

Dimentichiamo per una volta la passerella delle star più attese, la curiosità e lo stupore per l'abito più sexy o il look più stravagante. Ieri sera sul red carpet della Notte degli Oscar i giovanissimi Roman Griffin Davis e Archie Yates di Jojo Rabbit hanno rubato la scena come e forse più dei divi più amati di Hollywood.

I due ragazzini, impeccabili in abito scuro e papillon, hanno dato vita a simpatici e teneri siparietti, ora saltando, ridendo e scherzando lungo tutto il red carpet, ora atteggiandosi a consumati attori e rispondendo alle domande dei giornalisti. A un certo punto, quando l'intervistatore li ha salutati augurandogli di godersi la serata, Yates ha risposto: "Moriremo per l'insonnia!"

Come era prevedibile il popolo del web ha adorato l'esibizione dei due baby attori, condividendo e commentando sui social le immagini dello show. Qualcuno propone "una petizione per avere questi due come conduttori degli Oscar il prossimo anno", mentre un altro giornalista ha scritto "I bambini di Jojo Rabbit stanno facendo il red carpet per me."

Sul red carpet abbiamo visto anche l'omaggio di Spike Lee a Kobe Bryant, il campione dei Los Angeles Laker tragicamente scomparso due settimane fa. L'Oscar per il miglior film come sappiamo se l'è aggiudicato il coreano Parasite, anche se, come ha cavallerescamente dichiarato, il regista Bong Joon-ho dividerebbe il premio con Scorsese e Tarantino.

Grazie a Jojo Rabbit, che era in corsa per sei Oscar, il regista Taika Waititi si è aggiudicato la statuetta per la miglior sceneggiatura non originale. Nel film Roman Griffin Davis interpreta Johannes, detto Jojo, un ragazzino solitario affascinato dal nazismo, che ha Hitler (interpretato dallo stesso Waititi) come amico immaginario. Archie Yates è invece Yorki, il migliore (o meglio l'unico) amico di Jojo nella vita reale.