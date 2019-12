I due papi: online la sceneggiatura di Anthony McCarten del film distribuito da Netflix

Dopo un periodo di distribuzione limitata, I due papi approderà sulla piattaforma streaming di Netflix dal prossimo 20 dicembre. Tuttavia per chi volesse conoscere lo script prima di sentirlo sullo schermo di casa, ora è possibile leggere la sceneggiatura realizzata da Anthony McCarten, in quanto il copione è stato pubblicato online.

Il film vede come protagonisti Anthony Hopkins e Jonathan Pryce nei panni di Benedetto XVI e Papa Francesco. Ispirato da una visita in Vaticano e da una messa all'aperto del pontefice, McCarten iniziò a meditare su come l'ex cardinale argentino progressista sia arrivato a succedere al suo predecessore, ancora in vita e all'opposto di Bergoglio, dallo spirito conservatore.

"Abbiamo due papi viventi per la prima volta in 500 anni e non sono d'accordo su nulla ed entrambi sono fatti per essere infallibili. Ho pensato, 'questo è un argomento interessante'" ha spiegato McCarten.



Il film è diretto da Fernando Meirelles e parla anche del periodo delle dimissioni di Benedetto XVI. Ad interpretare i personaggi sono due maestri della recitazione come Anthony Hopkins e Jonathan Pryce, che conferiscono uno spessore incredibile ai due personaggi nell'arco narrativo del film.

I due protagonisti mostrano brevemente anche le loro performance anche nel trailer in italiano de I due papi, distribuito qualche giorno fa.

Qualche settimana fa inoltre c'era una certa confusione e indecisione sulla categoria agli Oscar adatta a I due papi, nella quale presentare il film. Trovate la sceneggiatura al link di Deadline.