Due opere horror di Stan Lee avranno presto un adattamento: scoprite di quali si tratta!

Il mondo horror di Stan Lee sta finalmente tornando con un adattamento sul grande schermo a cura di Timur Bekmambetov e di Ara Keshishian. I due riproporranno le amate creazioni di Lee, Sawbones e Carnival of Killers.

Stan Lee ci ha lasciati ormai tre anni fa, ma tutto ciò a cui ha dato vita continua a stimolare i registi di tutto il mondo.

Da quel che sappiamo Sawbones racconta di un 12enne mite, Alex Covin, che ha una grande passione per i fumetti. Proprio durante la lettura di uno di questi, viene risucchiato nell'universo del suo libro, ritrovandosi in un riformatorio pieno di spiriti maligni e creature soprannaturali. In tutto ciò c'è una creatura che controlla tutto: Sawbones, un essere omicida che si nutre delle anime perdute che si trovano nel centro. Per Alex inizierà una lotta tra ciò che è reale e ciò che non lo è, mentre Sawbones rivelerà di conoscere tutte le sue paure più profonde.

Il secondo, Carnival of Killers, è invece ambientato negli anni '30 e racconta di una ragazza che si nasconde con la madre da una tempesta che si verifica nel corso di un carnevale itinerante nelle Grandi Pianure americane. Ben presto scopriremo che la ragazza ha dei poteri psichici che le fanno comprendere che il carnevale in verità è destinato a diventare il centro di un'invasione aliena sempre più vicina.

Bekmambetov si è detto entusiasta di questa possibilità: "Non esiste altra mente che abbia dato vita a prodotti di intrattenimento di maggior successo di Stan Lee. Sono entusiasta di poter portare sullo schermo il lato più dark del suo genio creativo e della sua immaginazione".

Sawbones sarà scritto da Matt Greenberg, mentre Kevin Kölsch e Dennis Widmyer lavoreranno a Carnival of Killers. Non vediamo l'ora di scoprire di più sul loro lavoro!

Intanto ricordiamo Stan Lee con un intervento di Kevin Smith!