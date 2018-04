Due nuovi spot tv pieni di sequenze inedite per Avengers: Infinity War

I Marvel Studios hanno diffuso in rete due nuovi spot televisivi ricchi di sequenze inedite direttamente dall'attesissimo Avengers: Infinity War dei fratelli Russo: potete visionare entrambi comodamente dopo il salto.

Qui sotto trovate anche una nuova featurette IMAX dalla pellicola.

Dopo aver stuzzicato i fan con l'introduzione delle potenti e pericolose Gemme dell'Infinito, in Infinity War il temibile Thanos (Josh Brolin) ha intenzione di recuperare tutte le Gemme per i suoi terribili scopi che porterebbero il caos più totale nell'intera galassia. Gli Avengers e alcuni tra i più potenti supereroi della Terra sono costretti ad allearsi per combattere il nemico comune ed impedire che recuperi tutte le Gemme dell'Infinito. Nella battaglia, i Vendicatori saranno aiutati dal team galattico dei Guardiani della Galassia.

In uscita a fine aprile in Italia, Avengers: Infinity War includerà nel suo cast Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Chris Evans, Chris Hemsworth, Jeremy Renner, Scarlett Johansson, Paul Bettany, Elizabeth Olsen, Chadwick Boseman, Danai Gurira, Letitia Wright, Tom Holland, Benedict Cumberbatch, Benedict Wong, Sebastian Stan, Don Cheadle, Paul Rudd, Tom Hiddleston, Anthony Mackie e Winston Duke. Dal cast di Guardiani della Galassia arriveranno Chris Pratt, Dave Bautista, Zoe Saldana, Pom Klementieff, Benicio del Toro, Karen Gillan e Vin Diesel e Bradley Cooper nei ruoli, rispettivamente, di Groot e Rocket. Thanos sarà interpretato da Josh Brolin.

Ci sono voluti dieci anni di storie per arrivare a questo punto nel Marvel Cinematic Universe. Iniziato a maggio del 2008 con Iron Man e con L'incredibile Hulk (prodotto insieme alla Universal e, per questo, spesso 'dimenticato'), il Marvel Cinematic Universe lanciava l'idea dell'Universo Cinematografico, praticamente l'universo dei fumetti riproposto al cinema con una serie di pellicole autonome ma collegate tra loro da una storyline principale che culminerà, come detto, questo aprile in Infinity War. Dopo quei due la Marvel, inarrestabile, ha proposto negli anni tre film su Thor, tre film su Captain America, altri due sequel di Iron Man, una pellicola su Ant-Man e una sul Dr. Strange, due pellicole dedicate ai Guardiani della Galassia, una pellicola su Spider-Man (grazie ad un accordo stipulato successivamente con Sony) e due film sugli Avengers. L'ultimo tassello è uscito lo scorso febbraio: stiamo parlando di Black Panther.