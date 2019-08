Nei due nuovi Spider-Man progettati da Sony Jon Watts non sarà alla regia

La notizia che ha sconvolto le ultime ore dei fan del Marvel Cinematic Universe è il mancato accordo tra Disney e Sony per continuare la partnership. Di conseguenza, Kevin Feige non sarà più tra i produttori del franchise Spider-Man, e diventa un'incognita il futuro dello stesso Peter Parker nel MCU.

A quanto riporta Deadline, inoltre, Sony starebbe progettando altri due film su Spider-Man, in cui Tom Holland continuerà a recitare nel ruolo del protagonista, ma che non saranno più diretti da Jon Watts. Il regista di Homecoming e di Spider-Man: Far from home non ha firmato per un terzo episodio e si è ritrovato quindi fuori dal progetto.

Secondo Deadline, l'allontanamento di Kevin Feige dai progetti per i nuovi film sull'Uomo Ragno non gioca in favore della conferma di Watts alla regia. In ogni caso, non è del tutto esclusa l'ipotesi che Sony e Disney riescano a trovare in extremis una forma di accordo, e la cosa a quel punto rimescolerebbe nuovamente le carte in tavola.

I fan restano così in attesa di capirne di più, anche se la loro delusione è palpabile, così come la loro preoccupazione. L'hashtag #BoycottSony è trend topic su Twitter, e ci sono già cinque petizioni per riavere Peter Parker / Spider-Man nel Marvel Cinematic Universe.

Quale sarà il futuro di Spider-Man? C'è ancora spazio per una trattativa? Fateci sapere cosa ne pensate nei vostri commenti.