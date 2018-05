Due nuovi sceneggiatori per il film di Cowboy Ninja Viking

L'adattamento cinematografico di Cowboy Ninja Viking, che sarà diretto da Michelle MacLaren, ha appena aggiunto due nuovi sceneggiatori. Nonostante questo, le riprese del progetto sono ancora previste per quest'estate.

Prima di oggi, il progetto era stato scritto da Craig Mazin (Una notte da leoni 2) e da Eric Pearson (Thor: Ragnarok). Adesso è stato annunciato che Ryan Engle (Rampage - Furia animale) e Dan Mazeau (La furia dei titani) si occuperanno di riscrivere la sceneggiatura.

Secondo i report, la Universal Pictures avrebbe incontrato svariati sceneggiatori prima di affidare lo script ufficialmente a Mazeau e Engle; a quanto pare lo studio avrebbe richiesto ai due di scrivere la sceneggiatura insieme. Solitamente gli studios Hollywoodiani non chiedono a due sceneggiatori che non hanno mai lavorato insieme di scrivere uno script a quattro mani, ma per questo caso la Universal ha espressamente chiesto a due un lavoro di squadra e questi avrebbero accettato.

Chris Pratt (Guardiani della Galassia, Jurassic World) tenta di lanciare l'ennesimo franchise con lui protagonista. L'attore vestirà i panni di Duncan, un paziente affetto da Disturbo da Personalità Multiple divenuto un assassino con tre stili di combattimento diversi, ognuno con abilità affini ai cowboy, ai ninja o ai vichinghi. La storia vedrà Duncan fuggire dall'agenzia governativa per la quale lavora alla ricerca del miliardario a capo del programma Triplet.

La sceneggiatura iniziale è stata firmata da Rhett Reese & Paul Wernick (Deadpool 2). Il film uscirà il 28 giugno 2019.