Due nuovi poster accattivanti per Star Wars - Gli Ultimi Jedi, una nuova featurette

Ci siamo. Ormai mancano solo pochi giorni all'arrivo nelle sale cinematografiche di Star Wars - Gli Ultimi Jedi , ed infatti già stanno trapelando i primi dettagli e le informazioni ufficiali sulla pellicola più attesa di questo Natale (da noi arriva mercoledì 13 dicembre).

Oggi la Lucasfilm ha diffuso in rete una nuova featurette titolata Worlds of The Last Jedi, che noi vi proponiamo all'interno di questo articolo, e che ha fatto il suo debutto al Comic Con Experience 2017 (CCXP) del Brasile proprio qualche ora fa; in questa featurette esclusiva, il regista e sceneggiatore Rian Johnson ci porta alla scoperta dei vari mondi che esploreremo nell'atteso Star Wars - Gli Ultimi Jedi.

Oltre a questo video, trovate qui sotto anche due nuovi poster piuttosto accattivanti dedicati ai due protagonisti assoluti di questa nuova trilogia: Rey (Daisy Ridley) e Kylo Ren (Adam Driver).

Oltre a loro due nel cast rivedremo Mark Hamill, John Boyega, Lupita Nyong'o, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Andy Serkis e la compianta Carrie Fisher nei panni di Leia Organa.

Tra le new entry segnaliamo Kelly Marie Tran, Laura Dern e Benicio Del Toro.

Star Wars - Gli Ultimi Jedi, ottavo capitolo della saga, è prodotto da Kathleen Kennedy e Ram Bergman, mentre J.J. Abrams, Jason McGatlin e Tom Karnowski saranno i produttori esecutivi della pellicola.