Due nuovi giovani attori nel cast di Ghostbusters 3

Ghostbusters 3 sarà tutto ciò che i fan desiderano, secondo Ernie Hudson e, in attesa di scoprire se sarà effettivamente così, Variety ha annunciato ben due nuovi membri nel cast della pellicola.

I praticamente esordienti Celeste O'Connor e Logan Kim si sono uniti al cast corale del nuovo film della saga, titolato Ghostbusters 2020; i dettagli riguardanti i loro ruoli sono ancora top-secret al momento. Nel cast anche McKenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon e il recentemente aggiunto Paul Rudd.

Sony Pictures non ha ancora svelato la trama della nuova pellicola ma stando a Variety ruoterà intorno al ruolo della Coon, una madre, e tra i figli ci sarà il personaggio di Finn Wolfhard; il terzo episodio sarà parte dell'universo dei primi due storici capitoli del franchise ma non è chiaro in che modo saranno collegati. Le star dei primi due film dovrebbero tornare in qualche modo nel film.

Jason Reitman, figlio di Ivan Reitman, regista dei primi due, dirigerà il terzo film da una sceneggiatura che ha firmato insieme a Gil Kenan; le riprese sono previste in estate.

"Celeste e Logan sono due talenti rari e siamo felici che potranno esprimerlo nel prossimo GB20" ha spiegato il filmaker. Ghostbusters 2020 è atteso nelle sale per l'estate del 2020.