Due nuovi film di Star Trek in cantiere: la conferma da ViacomCBS

Paramount Pictures ha in programma un doppio colpo futuro per il franchise di Star Trek. Viacom si è fusa con CBS, riunificando i diritti su Star Trek per la prima volta dal 2005. E mentre i progetti tv proseguono a passo spedito, quelli cinematografici erano finiti un po' alla deriva, dopo il flop di Star Trek Beyond e i problemi per Star Trek 4.

Ora è intervenuto Bob Bakish, CEO di ViacomCBS, confermando che il franchise di Star Trek è pronto per un ritorno in grande stile. Secondo quanto scritto da The Hollywood Reporter, Bakish ha dichiarato nel corso di un evento a New York, che Paramount avrebbe in cantiere due film di Star Trek.

Bakish non ha svelato alcun dettaglio sui film ma il primo pare essere il titolo che vedrebbe Noah Hawley alla sceneggiatura e alla regia della pellicola, e il ritorno di Chris Pine, con l'incertezza di Chris Hemsworth nel ruolo di George Kirk.



L'altro film è probabilmente il progetto che riguarda Quentin Tarantino, che ha lanciato tempo fa l'idea di un film al produttore J.J. Abrams, con Paramount che ha assunto Mark L. Smith per la sceneggiatura. Stante gli ultimi aggiornamenti, il progetto era in attesa delle note di Tarantino sulla bozza finale dello script per proseguire nei lavori.

Tarantino è stato impegnato nella promozione di C'era una volta a... Hollywood, e nel frattempo Paramount spera che possa sedersi dietro la macchina da presa per quello che lui stesso ha decritto come una sorta di 'Pulp Fiction nello spazio'.

Per il futuro ci sono molte situazioni che bollono in pentola. ViacomCBS dirigerà Star Trek verso un franchise stile Marvel?